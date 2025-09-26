Новости
Афипский НПЗ был снова атакован беспилотниками, фото: Astra

Беспилотники ночью снова атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ (ВИДЕО)

26 сен 2025, 11:46
У Краснодарському краї РФ в ніч на сьогодні, 26 вересня, був знову атакований Афіпський НПЗ.

Про це повідомляє місцева влада.

У місцевому оперативному штабі вже традиційно заявили про «уламки безпілотника», які впали на одну з установок, внаслідок чого виникла пожежа. Стверджується, що пожежу вже загасили, постраждалих немає.

Обʼєми переробки на цьому НПЗ становлять 6,25 мільйонів тонн нафти на рік.

До цього Сили оборони України вже атакували Афіпський НПЗ в ніч на 28 серпня.

