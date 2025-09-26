Новости
Последствия столкновения поезда и грузовика в Смоленской области РФ, скриншот видео

В РФ грузовой поезд с бензином столкнулся с грузовиком — возник пожар (ФОТО, ВИДЕО)

26 сен 2025, 10:07
999

У Смоленській області РФ зійшли з рейок 18 вагонів із бензином — на залізничному переїзді зіткнулися вантажний поїзд та вантажівка.

Про це заявили у прес-службі Московської залізниці.

Інцидент стався вранці на переїзді між станціями Рудня і Голинки Московської залізниці.

Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою і зіткнення уникнути не вдалося, — вказано в повідомленні. — Внаслідок події з рейок зійшли, за попередньою інформацією, локомотив та 18 вагонів з бензином з подальшим займанням вантажу.

Повідомляється, що через інцидент постраждала локомотивна бригада, машиніста та помічника машиніста з травмами середньої тяжкості доставлено до лікарні. Для усунення наслідків ДТП на місце направлено три пожежні поїзди та 4 відновлювальні поїзди. Рух потягів дільницею припинено.

Наслідки зіткнення потяга та вантажівки у Смоленській області РФ, фото: Astra

Источник: Ракурс


