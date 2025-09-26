Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки зіткнення потяга та вантажівки у Смоленській області рф, скріншот відео
У РФ вантажний поїзд з бензином зіткнувся з вантажівкою — виникла пожежа (ФОТО)
У Смоленській області РФ зійшли з рейок 18 вагонів із бензином — на залізничному переїзді зіткнулися вантажний поїзд та вантажівка.
Про це заявили у прес-службі Московської залізниці.
Інцидент стався вранці на переїзді між станціями Рудня і Голинки Московської залізниці.
Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою і зіткнення уникнути не вдалося, — вказано в повідомленні. — Внаслідок події з рейок зійшли, за попередньою інформацією, локомотив та 18 вагонів з бензином з подальшим займанням вантажу.
Повідомляється, що через інцидент постраждала локомотивна бригада, машиніста та помічника машиніста з травмами середньої тяжкості доставлено до лікарні. Для усунення наслідків ДТП на місце направлено три пожежні поїзди та 4 відновлювальні поїзди. Рух потягів дільницею припинено.