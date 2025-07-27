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Ракурс
Наслідкі атаки дронів у Волгоградській області рф, фото: Supernova+

Дрони вдарили по залізничній електропідстанції у Волгоградській області рф (ВІДЕО)

27 лип 2025, 08:26
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У селищі Октябрське Волгоградської області рф дрони атакували електропідстанцію в районі залізниці.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Влада області у своєму Telegram-каналі вже визнала, що «падіння уламків дронів» порушило електроживлення у контактній мережі залізниці у районі.

Геолокація кадрів пожежі вказує, що ймовірно, було вражено електропідстанцію, яка постачає електроенергію залізниці. В такому разі це черговий удар по російській логістиці.

Джерело: Ракурс


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