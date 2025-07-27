Наслідкі атаки дронів у Волгоградській області рф, фото: Supernova+

https://racurs.ua/ua/n208114-drony-vdaryly-po-zaliznychniy-elektropidstanciyi-u-volgogradskiy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

У селищі Октябрське Волгоградської області рф дрони атакували електропідстанцію в районі залізниці.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Влада області у своєму Telegram-каналі вже визнала, що «падіння уламків дронів» порушило електроживлення у контактній мережі залізниці у районі.

Геолокація кадрів пожежі вказує, що ймовірно, було вражено електропідстанцію, яка постачає електроенергію залізниці. В такому разі це черговий удар по російській логістиці.