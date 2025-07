У селищі Октябрське Волгоградської області рф дрони атакували електропідстанцію в районі залізниці.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Влада області у своєму Telegram-каналі вже визнала, що «падіння уламків дронів» порушило електроживлення у контактній мережі залізниці у районі.

Геолокація кадрів пожежі вказує, що ймовірно, було вражено електропідстанцію, яка постачає електроенергію залізниці. В такому разі це черговий удар по російській логістиці.

It appears the target is the electric substation at 47.9627672, 43.6364243, which provides electricity to railways. Another blow to Russian logistics



