У росії в Слов’янську-на-Кубані (райцентр Слов’янського району Краснодарському краю) після атаки безпілотників виникла пожежа на території військової частини 61661.

Про це повідомляє Telegram-канал ATRA з посиланням на місцевих жителів.

Зазначається, що російська система попередження про надзвичайні ситуації (РСЧС) спочатку розіслала місцевим жителям попередження про атаку безпілотників, а згодом — про пожежу на території військової частини, не називаючи її номеру.