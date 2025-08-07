Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожежа спалахнула на території військової частини у Слов’янську-на-Кубані, скріншот відео
У росії після атаки безпілотників горить військова частина (ВІДЕО)
У росії в Слов’янську-на-Кубані (райцентр Слов’янського району Краснодарському краю) після атаки безпілотників виникла пожежа на території військової частини 61661.
Про це повідомляє Telegram-канал ATRA з посиланням на місцевих жителів.
Зазначається, що російська система попередження про надзвичайні ситуації (РСЧС) спочатку розіслала місцевим жителям попередження про атаку безпілотників, а згодом — про пожежу на території військової частини, не називаючи її номеру.