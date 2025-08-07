Новини
Пожежа спалахнула на території військової частини у Слов’янську-на-Кубані, скріншот відео

У росії після атаки безпілотників горить військова частина (ВІДЕО)

7 сер 2025, 08:54
У росії в Слов’янську-на-Кубані (райцентр Слов’янського району Краснодарському краю) після атаки безпілотників виникла пожежа на території військової частини 61661.

Про це повідомляє Telegram-канал ATRA з посиланням на місцевих жителів.

Зазначається, що російська система попередження про надзвичайні ситуації (РСЧС) спочатку розіслала місцевим жителям попередження про атаку безпілотників, а згодом — про пожежу на території військової частини, не називаючи її номеру.

Джерело: ASTRA

Джерело: Ракурс


