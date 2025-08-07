Пожежа спалахнула на Афіпському НПЗ, фото: Astra

https://racurs.ua/ua/n208338-pojeja-spalahnula-na-afipskomu-npz-u-rf-pislya-ataky-bezpilotnykiv-video.html

Ракурс

У росії безпілотники атакували Афіпський НПЗ (Краснодарський край), там виникла пожежа.

Про це сьогодні, 7 серпня, вранці повідомив Telegram-канал Astra з посиланням на свідків та місцеву владу.

Зазначається, що оперативний штаб краю повідомив про, що внаслідок «падіння уламків БПЛА на НПЗ «спалахнула технологічна установка спільної переробки газу та газового конденсату. Пожежі надали 4-й ранг складності».

Стверджується, що вогонь охопив плащу 25 кв. м, наразі пожежу вже загасили.

Нагадаємо, сьогодні після атаки безпілотників також виникла пожежа на території військової частини 61661 у Слов’янську-на-Кубані.