Уклонистов в России начали ограничивать в правах из-за повесток. Фото:

https://racurs.ua/n212402-v-rossii-uklonistov-nachali-ogranichivat-v-pravah-iz-za-povestok.html

Ракурс

Обмежувальні заходи для осіб, які ухиляються від військової служби, почали застосовувати в Росії.

У Росії зафіксовано перший випадок застосування пакету обмежувальних заходів через електронний реєстр військового обліку. До цього правозахисники стикалися лише із заборонами на виїзд із країни. Про це повідомив «Рух свідомих відмовників», передає видання «Медуза».

Організація посилається на документ від призовника з Калінінграда, який у листопаді 2025 року проігнорував електронну повістку для уточнення даних. Після того, як він не з’явився у військкомат у 20-тиденний період, на нього автоматично було накладено п’ять обмежень.

На території країни-агресора передбачається шість обмежень для ухилянтів. Їм заборонено реєструватися як підприємець та реєструвати транспортний засіб. Також керувати транспортом їм також заборонено.

Крім того, обмеження передбачають:

заборону постановку на облік як платника податку на професійний дохід;

призупинення кадастрового обліку та/або реєстрації прав на нерухомість;

відмову в укладанні кредитного договору чи договору позики.

Зазначається, що військкоми наклали на призовника всі обмеження, крім кредитування.

Російські правозахисники кажуть, що перевірять кожне обмеження, яке застосовуватимуться. І наголосили, що їхня поява в електронному реєстрі не означає, що відповідні структури виконуватимуть ці санкції. Також в РФ досі з цього питання не налагоджена взаємодія із приватними кредитними організаціями й банками.

Нагадаємо, восени 2024 року в Росії запрацював сайт реєстру електронних повісток для військовозобов’язаних. У ньому розміщуються повістки до армії та пов’язані із призовом рішення органів влади, зокрема повідомлення про обмеження у правах ухилянтів.

Джерело: «Медуза»