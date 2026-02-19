В Украине арестовали активы более чем на 50 млн грн российского бизнесмена, финансирующего войну. Фото:

https://racurs.ua/n212169-zavod-rossiyskogo-biznesmena-rabotal-v-ukraine-a-sponsiroval-armiu-rf-sbu.html

Ракурс

В Україні арештували активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна на загальну суму більше ніж 50 млн грн.

Накладено арешт на 13 об'єктів комерційної нерухомості та корпоративні права на вісім видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 млн грн. Найбільшим активом громадянина країни-агресора є завод абразивів у Кіровоградській області. Про це прес-центр Служби безпеки України 19 лютого повідомив у Telegram.

Арешт не дозволить йому «переписати» вище назване майно на підставних осіб, щоб уникнути подальшої націоналізації в дохід України, — зазначили в спецслужбі.

Слідство встановило, що бізнесмен перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби Збройних сил Росії. Гроші використовувалися для купівля автомобілів, БпЛА та пального для окупаційних військ. Гроші фігурант виводив через мережу підконтрольних компаній.

Бізнесмену Зарубіну заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у грудні минулого року Україна арештувала в Одеському порту судно «тіньового» флоту Росії. Власник цього корабля знаходився під українськими санкціями, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн.