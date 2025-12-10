В Одеському порту арештували судно тіньового флоту РФ. Фото:

Україна арештувала в Одеському порту судно «тіньового» флоту Росії.

Власник цього корабля знаходився під українськими санкціями, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн. Напередодні повномасштабної війни суховантаж щонайменше сім разів причалював до Севастополя для нелегально вивозу зерна в інтересах Росії. Про це 10 грудня повідомила Служба безпеки України.

Також встановлено, що наприкінці січня судно незаконно вивезло з окупованого Криму майже 7 тис. т зерна до північної Африки.

СБУ викрила підконтрольний росіянам суховантаж у торговельному порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни. Планувалося, що корабель вивезе партію сталевих труб. На судні знаходились капітан та ще 16 членів екіпажу з країн Близького Сходу.

Під час обшуку на судні знайшли плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу в окуповані українські порти.

Слідчі спецслужби розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил), чч. 2, 3 ст. 332−1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) ККУ.

Нагадаємо, 25 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО щодо 56 морських суден, які у 2022−2025 роках незаконно заходили в окуповані РФ порти України та вивозили продовольчу продукцію.

Ці судна завантажувалися зерном, соняшником та інші вантажами в закритих портах Севастополя та Феодосії. Цю продукцію згодом переправляли за кордон.