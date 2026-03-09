Во время боевой задачи на Востоке погиб командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач. Фото:

Повітряні сили ЗСУ зазнали втрат на одній з ділянок фронту.

Вдень у понеділок, 9 березня, під час виконання бойового завдання на Східному напрямку загинув полковник Олександр Довгач. Він був командиром 39-ї бригади тактичної авіації, й мав звання Герой України. Офіцер загинув в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем ППО. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що Довгач був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабної війни 39-та бригада під його командуванням завдавала окупантам точних і болючих ударів. Полковник здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку армії РФ.

Неодноразово Довгач забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Брав участь у боях за Київську, Харківську та Херсонську області та острів Зміїний.

Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким, — зазначили в Повітряних силах.

Обставини загибелі українського пілота встановлюються.

Нагадаємо, 9 лютого під час бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон». Місце та час загибелі пілотів у бригаді не уточнили.