Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211957-ekipaj-gelikoptera-mi-24-zagynuv-pid-chas-boyovogo-zavdannya-komanduvannya.html

Ракурс

Загинув екіпаж українського гелікоптера.

Під час бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11- окремої бригади армійської авіації «Херсон». Про це бригада 9 лютого повідомила у Facebook.

Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем… Для нас вони навіки залишаться в небі… Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким полеглих героїв — йдеться у повідомленні.

Місце та час загибелі у бригаді не уточнили.

Нагадаємо, у грудні минулого року під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.