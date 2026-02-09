Новости
Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Фото:

Экипаж вертолета Ми-24 погиб во время боевого задания — командование

9 фев 2026, 20:30
Загинув екіпаж українського гелікоптера.

Під час бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11- окремої бригади армійської авіації «Херсон». Про це бригада 9 лютого повідомила у Facebook.

Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем… Для нас вони навіки залишаться в небі… Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким полеглих героїв — йдеться у повідомленні.

Місце та час загибелі у бригаді не уточнили.

Нагадаємо, у грудні минулого року під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

