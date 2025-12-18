Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання завдання

Ракурсhttps://racurs.ua/
Загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24, фото: 12-та окрема бригади армійської авіації
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання завданняhttps://racurs.ua/ua/n210965-ekipaj-ukrayinskogo-vertolota-mi-24-zagynuv-pid-chas-vykonannya-zavdannya.htmlРакурс
Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24.
Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.
Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома, — наголошують у бригаді.
Деталі загибелі військових не повідомляються.