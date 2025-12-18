Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24, фото: 12-та окрема бригади армійської авіації

Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання завдання

18 гру 2025, 17:04
999

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24.

Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома, — наголошують у бригаді.

Деталі загибелі військових не повідомляються.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів