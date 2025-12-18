Новости
Ракурс
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб, фото: 12-я отдельная бригада армейской авиации

Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб во время выполнения боевой задачи

18 дек 2025, 17:04
999

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24.

Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома, — наголошують у бригаді.

Деталі загибелі військових не повідомляються.

Источник: Ракурс


