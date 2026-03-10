Новости
Украинские ДШВ уничтожили российских оккупантов. Фото:

ДШВ уничтожили 10 оккупантов и технику на Александровском направлении (ВИДЕО)

10 мар 2026, 09:56
Українські десантники завдали військових втрат російській армії.

Підрозділи угруповання ДШВ продовжують наступальні дії на Олександрівському напрямку і впевнено вибивають окупантів з української землі. Про це командування Десантно-штурмових військ 10 березня повідомило у Facebook.

Зазначається, що в одному з населених пунктів відразу було ліквідовано 10 російських окупантів, а також знищено дві одиниці автомобільної техніки та три квадроцикли, які загарбники використовували для маневрування та підвезення особового складу.

Як відомо, Олександрівський напрямок — це стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, близько 80 кілометрів на схід від Запоріжжя.

Нагадаємо, 9 березня підрозділи Військово-морських сил ЗСУ провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Було уражено віддразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», мобільну вогневу групу противника та швидкісний десантний катер проекту 02510 «БК-16».

Источник: Ракурс


