Нідерланди виділили десятки мільйонів євро на потреби України в зимовий період. Фото:

Нідерланди вирішили виділити нову допомогу Україні.

Новий пакет цивільної допомоги варістю 35 млн євро буде спрямований на покриття матеріальних потреб Сил оборони України у зимовий період. Гроші підуть, зокрема, на медичне забезпечення й спорядження військових. Про це 4 грудня заявив міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веель після зустрічі міністрів країн Північноатлантичного альянсу Брюсселі.

За словами очільника МЗС, під час засідання Ради Україна-НАТО союзники підкреслювали необхідність зберігати Україну сильною, особливо на тлі триваючих переговорів про можливі параметри припинення повномасштабної війни. Він наголосив, що Україна та Європа повинні мати повноцінне право голосу у цьому процесі.

Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 35 млн євро через UCAP — фінансуючи медичне забезпечення, спорядження та іншу практичну підтримку, що допоможе українським силам пройти зиму, — зазначив ван Веель.

Нагадаємо, 1 грудня нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди виділили 250 млн євро на ініціативу PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України й посилення її захисту від російських ударів з повітря.