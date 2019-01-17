Главные новости за 17 января: разблокирование земельного законопроекта, принятие закона о переходе в ПЦУ, подозрение Гройсмана во взяточничестве

Главные новости за 17 января 2019 года. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n116942-glavnye-novosti-za-17-yanvarya-razblokirovanie-zemelnogo-zakonoproekta-prinyatie-zakona.html

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Верховная Рада сегодня разблокировала подписания законопроекта № 9355−5, который предусматривает продление моратория на продажу земли. Этот законопроект народные избранники поддержали во время заседания парламента 20 декабря 2018 года. Однако вскоре депутаты Виктор Пинзеник и Алексей Мушак зарегистрировали два постановления об отмене результатов голосования. В частности Пинзеник обращал внимание на случаи кнопкодавства.

Верховная Рада на утреннем заседании 17 января приняла законопроект о переходе религиозных общин в Православную церковь Украины (ПЦУ). Голоса «за» предоставили 229 народных депутатов. Законопроект № 4128 «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) в Раду впервые подали еще в 2016 году.

В университете французского города Лион сегодня прогремел мощный взрыв, эпицентр которого располагался в научной библиотеке учебного заведения. Вероятно, взрыв был спровоцирован пожаром.

Национальное антикоррупционное бюро Украины по решению Соломенского райсуда Киева будет расследовать возможное получение взятки премьер-министром Владимиром Гройсманом. В НАБУ с просьбой открыть уголовное производство в отношении Гройсмана по ст. 367 (служебная халатность) и ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины обратился неназванный заявитель. Однако бюро отказалось отреагировать на заявление. Бездействие НАБУ заявитель обжаловал в суде. Суд встал на его сторону и обязал бюро открыть уголовное производство в отношении премьера.