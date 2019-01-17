Беременная Меган Маркл в шикарном платье с разрезом снова нарушила королевский этикет (ФОТО)

Меган Маркл ошеломила публику новым нарядом. Фото: АиФ

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Меган Маркл снова поразила широкую публику: в этот раз она щеголяла в сверкающем наряде с большим разрезом на премьере циркового шоу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Накануне чета герцогов Сассекских, которые ожидают первенца, посетила Cirque du Soleil (Цирк дю Солей) в Лондоне. Меган облачилась в сверкающий наряд темно-синего цвета от бренда Roland Mouret (стоимость платья составляет около 5,5 тыс. долл.) и черные босоножки от Stuart Weitzman, продемонстрировав обнаженные ноги с накрашенными бордовым лаком ногтями.

По мнению экспертов в сфере этикета, выход в свет в таком виде не соответствует королевскому протоколу.

Напомним, что в конце октября на официальный прием в Новой Зеландии Меган нарядилась в стильную полупрозрачную юбку от Givenchy, которая засветила ее белье.

Кроме того, по итогам 2018 года расходы на гардероб новой королевской невестки превысили 500 тыс. долл. И эта сумма не учитывает стоимость ее свадебного платья от упомянутого бренда Givenchy.