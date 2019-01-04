Сколько стоит гардероб Меган Маркл, Кейт Миддлтон и других женщин из королевских семей Европы (ФОТО)

Названа женщина-лидер по расходам на обновление гардероба среди королевских семей Европы / Фото: plusinfo.mk

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Расходы на гардероб Меган Маркл, жены британского принца Гарри, по итогам 2018 года превысили 500 тыс. долл. (в эту сумму не входят такие вещи, как свадебное платье Givenchy). Таким образом герцогиня Сассексская в прошлом году израсходовала на новую одежду в пять раз больше, чем любая другая представительница королевских семей Европы.

Второе место после Маркл занимает кронпринцесса Дании Мария. Ее гардероб за 2018 год оценивается в 112 тыс. долл. На третьем месте — графиня Уэссекская Софи с расходами в 93 тыс. долл. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов UFO No More.

Эксперты оценивали гардеробы представительниц королевских семей Великобритании, Дании, Швеции, Испании и Норвегии. Всего они подсчитали стоимость свыше 1660 новых вещей, которые носили Меган Маркл, Кейт Миддлтон и другие за последние 12 месяцев.

Топ-14 представительниц королевских семей Европы по расходам на гардероб:

герцогиня Сассексская Меган — 508,2 тыс. долл.; кронпринцесса Дании Мария — 112,8 тыс. долл.; графиня Уэссекская Софи — 93,2 тыс. долл.; герцогиня Кембриджская Кэтрин — 86,6 тыс. долл.; кронпринцесса Норвегии Метте-Марит — 66,3 тыс. долл.; принцесса Шарлин из Монако — 66,1 тыс. долл.; королева Нидерландов Максима — 61,2 тыс. долл.; принцесса Йоркская Беатрис — 60,6 тыс. долл.; принцесса Дании Мария — 55,3 тыс. долл.; кронпринцесса Швеции Виктория — 47,3 тыс. долл.; королева Испании Летиция — 45,7 тыс. долл.; принцесса Йоркская Евгения — 40,3 тыс. долл.; шведская принцесса София — 33,5 тыс. долл.; принцесса Швеции Мадлен — 28,9 тыс. долл.

Напомним, в прошлом году герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что ждут первенца весной 2019 года. Будущий малыш станет седьмым в очереди на трон Великобритании.