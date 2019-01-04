Скільки коштує гардероб Меган Маркл, Кейт Міддлтон та інших жінок з королівських родин Європи (ФОТО)

Названо жінку-лідера за витратами на оновлення гардеробу серед королівських сімей Європи / Фото: plusinfo.mk

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Витрати на гардероб Меган Маркл, дружини британського принца Гаррі, за підсумками 2018 року перевищили 500 тис. дол. (у цю суму не входять такі речі, як весільне плаття Givenchy). Таким чином герцогиня Сассекська торік витратила на новий одяг уп’ятеро більше, аніж будь-яка інша представниця королівських сімей Європи.

Друге місце після Маркл посідає кронпринцеса Данії Марія. Її гардероб у 2018 році оцінюється у 112 тис. дол. На третьому місці — графиня Уессекська Софі з витратами у 93 тис. дол. Про це пише Daily Mail з посиланням на експертів UFO No More.

Експерти оцінювали гардероби представниць королівських сімей Великої Британії, Данії, Швеції, Іспанії та Норвегії. Всього вони підрахували вартість понад 1660-ти нових речей, які носили Меган Маркл, Кейт Міддлтон та інші впродовж останніх 12 місяців.

Топ-14 представниць королівських сімей Європи за витратами на гардероб:

герцогиня Сассекська Меган — 508,2 тис. дол.; кронпринцеса Данії Марія — 112,8 тис. дол.; графиня Уессекська Софі — 93,2 тис. дол.; герцогиня Кембриджська Кетрін — 86,6 тис. дол.; кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт — 66,3 тис. дол.; принцеса Шарлін з Монако — 66,1 тис. дол.; королева Нідерландів Максима — 61,2 тис. дол.; принцеса Йоркська Беатріс — 60,6 тис. дол.; принцеса Данії Марія — 55,3 тис. дол.; кронпринцеса Швеції Вікторія — 47,3 тис. дол.; королева Іспанії Летиція — 45,7 тис. дол.; принцеса Йоркська Євгенія — 40,3 тис. дол.; шведська принцеса Софія — 33,5 тис. дол.; принцеса Швеції Мадлен — 28,9 тис. дол.

Нагадаємо, торік герцог і герцогиня Сассекські повідомили, що чекають первістка навесні 2019 року. Майбутній малюк стане сьомим у черзі на трон Великої Британії.