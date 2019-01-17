Супруг британской королевы Елизаветы II попал в ДТП. Фото: pogliad.ua

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Racurs.ua

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп сегодня, 17 января, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Произошло это недалеко от имения Сандрингем, где 97-летний герцог Филипп вместе с женой находится еще с Рождества. Пока неизвестно, управлял ли автомобилем сам герцог. Известно, что он не всегда вызывает своего водителя, бывает, что он сам управляет своим автомобилем Land Rover, пишет ВВС.

На фото с места ДТП можно увидеть, что авто Land Rover, точно такое же, каким владеет герцог, перевернулось и лежит на боку на обочине дороги. В кювете также видно второй легковой автомобиль черного цвета. Полиция уже подтвердила, что в ДТП попали два авто. По предварительным данным, никто из участников ДТП не получил серьезных травм.

Известно, что герцог Филипп отошел от публичной жизни в 2017 году. В начале прошлого года ему сделали операцию на бедре.

Напомним, что недавно умер последний чистопородный вельш-корги королевы Елизаветы II. После этого она приняла решение больше не заводить собак. На данный момент у нее остались еще две собаки, но они не чистопородные корги.