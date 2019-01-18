Страх перед вакцинацією ВООЗ вважає однією з найбільших проблем 2019 року

У світі існує значний рівень недовіри до вакцинації, фото: Freestockphotos.biz

https://racurs.ua/ua/n116959-strah-pered-vakcynaciieu-vooz-vvajaie-odniieu-z-naybilshyh-problem-2019-roku.html

Racurs.ua

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно назвала небажання вакцинуватися або пряму відмову від вакцинації однією з десяти найбільших проблем 2019 року.

Про це йдеться у статті на сайті організації, присвяченій головним загрозам для здоров’я людства в цьому році.

На 2019 рік припадає початок нового п’ятирічного стратегічного плану ВООЗ, який покликаний захистити людство від надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, значно полегшити доступ до медичного забезпечення у світі та покращити рівень здоров’я мільярдів людей.

Зазначається, що явище, відоме як «вакцинна нерішучість», може знівелювати всі успіхи людства у боротьбі з низкою небезпечних хвороб, які майже вдалося побороти завдяки масовій вакцинації.

Зокрема у ВООЗ звертають увагу на глобальне 30-відсоткове зростання захворюваності на кір. Причини цього явища комплексні й не завжди пов’язані з відмовою від вакцини. Однак, зазначають у ВООЗ, деякі країни, які були близькими до ліквідації цієї хвороби, зіткнулися з її сплеском.

У ВООЗ наголошують, що вакцинація — один із найбільш ефективних способів уникнення хвороб — на сьогодні вона запобігає 2−3 млн смертельних випадків в рік, і ще 1,5 млн життів можна було б урятувати, якби глобальне охоплення вакцинацією покращилося.

Попри переконливі наукові докази того, що вакцини є безпечними та ефективними, показники вакцинації у світі останнім часом почали зменшуватися.

Частково це може бути наслідком тривалого негативного висвітлення питання вакцинації у ЗМІ.

Проте, на відміну від інших загроз для здоров’я, згаданих у цьогорічному списку — таких, як забруднення повітря, зміна клімату та стійкість бактерій до антибіотиків — недостатня вакцинація має чітке та ефективне рішення. Основна проблема — переконати людей довіряти вакцинам.

Нагадаємо, нещодавно від кору в Україні померла 36-річна жителька Львова.