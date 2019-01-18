Два винищувачі зіштовхнулися в Росії

Два винищувачі зіткнулися в Росії. Фото:

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Два винищувачі Су-34 зіткнулися на Далекому Сході в Росії. Інцидент стався сьогодні вранці під час польоту над Татарською протокою.

Два винищувачі-бомбардувальники Су-34 пропали з радарів недалеко від селища Нельма Хабаровського краю, повідомляє ТАСС, посилаючись на свої джерела в силових структурах регіону.

Екіпаж одного літака катапультувався. Причиною зіткнення називають помилку пілотування.

В екстрених службах повідомляють, що рятувальники бачили з повітря аварійні вогні в Татарській протоці. У тому ж квадраті було помічено два помаранчевих парашутних куполи. Передбачається, це плот з екіпажем одного з винищувачів. Рятувальні судна вже вирушили на пошуки потерпілих.

Раніше повідомлялося, що в горах біля кордону зі Швейцарією розбився французький винищувач.