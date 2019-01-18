«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибух у Магнітогорську

Наслідки вибуху в Магнітогорську, фото: BBC.com

https://racurs.ua/ua/n116963-islamska-derjava-vzyala-na-sebe-vidpovidalnist-za-vybuh-u-magnitogorsku.html

Racurs.ua

Терористична організація «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за нещодавній вибух у багатоповерхівці в російському місті Магнітогорську.

Про це йдеться у «ексклюзивному» матеріалі щотижневої газети ісламістів Al-Naba, повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка відслідковує активність терористів в інтернеті.

Телеграм-канал Directorate 4 розмістив текст арабомовної статті, в якій стверджується, що вибухівка була закладена між третім та десятим поверхом будівлі.

Втім, жодних інших відомостей, окрім вже відомих, терористи у статті не наводять, а своє тривале мовчання з цього питання пояснюють міркуваннями безпеки осіб, які влаштували теракт.

У Слідчому комітеті РФ вже відреагували на заяву ІДІЛ. Там зазначають, що версія вибуху газу залишається пріоритетною, терористам, котрі, як відомо, нерідко приписують собі теракти, довіряти не варто. Проте розглядаються усі можливі версії. Наголошується, що слідів вибухових речовин на місці інциденту криміналісти не виявили.

Вибух у Магнітогорську, за який ІДІЛ бере на себе відповідальність, пролунав 31 грудня 2018 року в під’їзді однієї з багатоповерхівок. Внаслідок інциденту відбулося обвалення перекриттів, під завалами опинилися кілька десятків людей. Наразі відомо про 39 загиблих.

Через кілька днів з’явилися повідомлення про стрілянину та вибух маршрутки в місті. Втім, російські силовики не поспішають заявляти про зв’язок цих двох інцидентів.