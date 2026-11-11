БпЛА вдарили по найбільшому НПЗ Російської Федерації. Фото:

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БпЛА вдарили по найбільшому НПЗ Російської Федерації.

У середу, 11 листопада, понад три години дрони атакують Омський нафтопереробний завод. У районі підприємства безперервно лунають вибухи. Цей нафтозавод розташований на відстані 2 тис. 500 км від України. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та «КіберБорошно».

Як відомо, Омський НПЗ є найпотужнішім нафтопереробним заводом Російської Федерації й входить до структури «Газпром». Підприємство має проектну потужність переробки понад 21 млн т сирої нафти на рік, що становить 10% від загального обсягу нафтопереробки країни-агресора.

Завод виготовляє автомобільні бензини АІ-92, АІ-95 та G-Drive 100, дизельне пальне стандарту Євро-5, авіаційний гас, мастила та широкий спектр нафтохімічної продукції. Цей нафтозавод забезпечує паливом окупаційну російську армію.

Омський НПЗ уже зазнавав уражень у липні та жовтні цього року. Після попередньої атаки в липні завод зупиняв переробку через пошкодження ключового обладнання.

Нагадаємо, вночі 11 листопада російський порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Наразі над територією порту піднімаються величезні хмари густого чорного диму, а сервіс NASA FIRMS зафіксував відразу кілька вогнищ займання. Нафтові танкери екстрено покидають гавань, де вирують пожежі.