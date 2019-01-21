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Ракурс
«Кровавая Луна» / Фото: flickr.com

«Кровавая Луна»: невероятные фото из Калифорнии, Лондона, Бразилии и других уголков мира (ФОТО)

21 янв 2019, 11:20
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Фото «кровавой Луны» обнародовали жители разных уголков нашей планеты. За астрономическим явлением в ночь на понедельник, 21 января, наблюдали жители американской Калифорнии, британских Лондона и Кембриджа, аргентинского Буэнос-Айреса, столицы Бразилии, Мексики, а также любители астрономии из Брюсселя, Милана, Хельсинки, Вены.

Красноватый оттенок спутник Земли приобретает вследствие отражения загнутых и рассеянных земной атмосферой солнечных лучей. Такая Луна появилась вчера и в течение ближайших нескольких лет жители Земли не увидят красный спутник, пишет Daily Mail.

Фото: Мексика

Следующая «кровавая Луна» появится на небе лишь 26 мая 2021 года, однако увидеть ее можно будет только в южной и восточной части Азии, Южной Америке, большинстве территорий Северной Америки, Антарктиде, Тихом океане и части территорий Индийского и Атлантического океанов.

Фото: Кембридж

Фото: Лондон

Напомним, «кровавую Луну» также наблюдали в июле 2018 года.

Фото: Калифорния

Фото: Бельгия

Фото: Италия

Фото: Бразилия

Фото: Австрия

Фото: Аргентина


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