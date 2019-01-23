Падение метеорита на Луну во время «кровавого» затмения засняли астрономы (ВИДЕО)

Падение метеорита на Луну во время «кровавого» затмения засняли астрономы

https://racurs.ua/n117174-padenie-meteorita-na-lunu-vo-vremya-krovavogo-zatmeniya-zasnyali-astronomy-video.html

Racurs.ua

Падение метеорита на Луну во время «кровавого» затмения в ночь на 21 января изначально зафиксировали астрономы-любители, а затем официально подтвердили профессионалы.

На многих фотографиях и видео видна короткая яркая вспышка. Астроном из испанского университета Уэльвы Хосе Мария Мадиедо подтвердил New Scientist падение метеорита во время затмения, пишет N+.

В ночь на понедельник спутник Земли приобрел красноватый оттенок вследствие отражения загнутых и рассеянных земной атмосферой солнечных лучей. Следующая «кровавая Луна» появится на небе лишь 26 мая 2021 года.

В свою очередь астроном Мадиедо с помощью восьми телескопов наблюдал яркую вспышку и падение метеорита. Ученый еще не рассчитывал массу и размер объекта. Он предполагает, что масса объекта составляет около 2 кг.

Напомним, «кровавую Луну» также наблюдали в июле 2018 года.