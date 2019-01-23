Погода в Украине на 24 января: синоптики предупреждают об осадках и метелях (КАРТА)

Зимняя погода. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода в Украине 24 января ожидается с осадками почти во всех областях. В центральных и восточных областях прогнозируют снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега.

В Харьковской и Луганской областях ночью будет идти снег, температура ночью 2−7° мороза, днем около 0°. В южной части местами дождь, температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2−7° тепла, в Крыму 9−14° выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, 5−10 м/сек. Ночью в восточной части государства ожидают порывы 15−20 м/с, метели. На дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица.

В Киеве 24 января ночью без осадков, днем будет падать снег. Температура воздуха ночью 8−10° мороза, днем прогнозируется от минус 5−7°.

Во Львове завтра прогнозируют снег. Столбики термометров ночью покажут 8−10° мороза, днем 3−5° ниже нуля.

В Одессе в ближайшие сутки синоптики прогнозируют дождь. Температура ночью 1−3° тепла, днем 5−7° выше нуля.

В Днепре завтра ночью и днем Гидрометцентр обещает мокрый снег с дождем. Ночью температура воздуха составит 1−3° мороза, днем ожидается от 1° мороза до 1° тепла.

В Харькове в четверг прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура ночью 5−7° мороза, днем от 0° до 2° тепла.

В Карпатах 24 января ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха ночью 8−10° мороза, днем 3−5° ниже нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 января будет сложной. Ночью ожидается умеренная геомагнитная буря, в течение суток прогнозируют малые и слабые геомагнитные бури.

Напомним, погода в Украине 23 января оказались снежной, во многих областях наблюдаются метели.