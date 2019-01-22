Погода в Украине на 23 января: в большинстве областей прогнозируют метели (КАРТА)

Погода в Украине на 23 января 2019 года

https://racurs.ua/n117132-pogoda-v-ukraine-na-23-yanvarya-v-bolshinstve-oblastey-prognoziruut-meteli-karta.html

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Погода в Украине 23 января будет снежной, Укргидрометцентр обещает метели во многих областях.

На юге Украины ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, температура ночью 3−8° мороза, днем 1−6° тепла. В Крыму пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0−5° мороза, днем 6−11° тепла.

На остальной территории также прогнозируют снег. Утром и днем в большинстве центральных и северных областей ожидаются метели. Только ночью на востоке и северо-востоке страны будет без существенных осадков. Температура ночью 9−14° мороза, на Левобережье до 17°, днем 2−9° мороза, в Днепропетровской и Кировоградской областях 0−3° мороза.

На дорогах, кроме крайнего юга страны, будет гололед. Ветер — юго-восточный с переходом на западе на северный, 7−12 м/с, в южной и восточной Украине местами порывы 15−20 м/с.

В Киеве 23 января днем прогнозируют сильную метель и гололед на дорогах. Ветер будет юго-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью 10−12° мороза, днем 6−8° мороза.

Геомагнитная обстановка Украины 23 января будет неспокойной. В течение всех суток ожидается магнитная буря.