Снегопады с метелями ожидаются в ближайшие дни почти по всей Украине

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Racurs.ua

Сегодня, 22 января, во многих областях Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра, 23 января, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях ожидаются сильные снегопады с метелями. 24 января сильный снег ожидается в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Прирост снежного покрова прогнозируют не менее 10 см, местами он будет даже до 20 см.

В южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег будет мокрым с переходом в дождь. На дорогах будет гололед и налипание мокрого снега. Также ожидаются метели с порывами ветра до 15−20 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра, 23 января, тоже прогнозируют снегопады с метелями. Прирост снежного покрова будет 10−15 см, порывы ветра могут быть до 15−20 м/с.

ГСЧС в связи с резким ухудшением погодных условий объявила желтый уровень опасности. Это означает, что в некоторых населенных пунктах из-за порывов ветра может произойти обрыв линий электропередач, на дорогах движение будет затруднено из-за снегопадов и гололеда, возможна задержка междугородного транспорта.