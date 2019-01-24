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Ракурс
В городе Щелково в гипермаркете «Глобус» обнаружили огромную трещину. Фото: Be-in.ru

В подмосковном гипермаркете обнаружили 60-метровую трещину, людей эвакуировали (ФОТО)

24 янв 2019, 10:47
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В подмосковном городе Щелково в крупном гипермаркете «Глобус» обнаружили трещину длиной в 60 м. Об этом сообщил пресс-центр регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Трещина появилась в перекрытии между парковкой, расположенной на уровне первого этажа, и торговым залом на втором этаже. Обнаружили ее сотрудники службы безопасности, совершая обход торговых рядов. Они сразу же объявили о том, что есть угроза обрушения здания.

В тот момент в гипермаркете еще не было посетителей, там был только персонал. Охранники вызвали сотрудников МЧС, которые немедленно эвакуировали всех людей из торгового центра и перекрыли территорию.

Местные жители утверждают, что несколько дней назад на парковке магазина проходили ремонтные работы, трещина могла образоваться из-за этого.

В городе Щелково в гипермаркете «Глобус» обнаружили огромную трещину. Фото: mosregtoday.ru

Напомним, что недавно в Киеве в торговом центре прогремел взрыв. Мужчина пытался проверить работу пожарной сигнализации с помощью зажженной дымовой шашки. Но пиротехническое изделие взорвалось у него в руках. Случилось это во время проведения ремонтных работ в офисном помещении на третьем этаже здания.

Источник: Ракурс


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