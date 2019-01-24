У підмосковному гіпермаркеті виявили 60-метрову тріщину, людей евакуювали (ФОТО)

У місті Щолково в гіпермаркеті «Глобус» виявили величезну тріщину. Фото: Be-in.ru

https://racurs.ua/ua/n117200-u-pidmoskovnomu-gipermarketi-vyyavyly-60-metrovu-trischynu-ludey-evakuuvaly-foto.html

Racurs.ua

У підмосковному місті Щолково у великому гіпермаркеті «Глобус» виявили тріщину довжиною в 60 м. Про це повідомив прес-центр регіонального управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

Тріщина з’явилася в перекритті між парковкою, розташованою на рівні першого поверху, і торговим залом на другому поверсі. Виявили її співробітники служби безпеки, здійснюючи обхід торговельних рядів. Вони відразу ж оголосили про те, що є загроза обвалення будівлі.

В той момент у гіпермаркеті ще не було відвідувачів, там перебував тільки персонал. Охоронці викликали співробітників МНС, які негайно евакуювали всіх людей з торгового центру і перекрили територію.

Місцеві жителі стверджують, що кілька днів тому на парковці магазину проходили ремонтні роботи, тріщина могла утворитися через них.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві в торговельному центрі прогримів вибух. Чоловік намагався перевірити роботу пожежної сигналізації за допомогою запаленої димової шашки. Але піротехнічний виріб вибухнув у нього в руках. Сталося це під час проведення ремонтних робіт в офісному приміщенні на третьому поверсі будівлі.