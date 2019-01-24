Пекельна спека прийшла в Австралію, стовпчики термометрів показують майже 50° за Цельсієм (ФОТО, ВІДЕО)

Спека. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n117207-pekelna-speka-pryyshla-v-avstraliu-stovpchyky-termometriv-pokazuut-mayje-50-za-celsiiem-foto.html

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Температурні рекорди фіксуються у штаті Південна Австралія. Тут стовпчик термометра показує вже майже 50° вище нуля.

Так, вже другий день поспіль у місті Седуна температура сягає 48,6° тепла. А в столиці штату Аделаїда 24 січня температура повітря досягла 46,6° за Цельсієм. Цей рекордний показник зробив місто найспекотнішим населеним пунктом у всій Австралії. Про це повідомляє BBC.

Востаннє небувала спека фіксувалася на півдні країни в 2009 році. Тоді в місті Мельбурн, штат Вікторія, стовпчики термометрів показували 46,4° тепла.

Впродовж цього тижня з тепловими ударами в лікарні потрапили понад 70 осіб. Від спеки плавиться асфальт на дорогах. Також масово гинуть тварини — кенгуру, вівці, кажани. Риба задихається в перегрітих струмках.

Через спеку на острові Тасманія виникло майже 50 пожеж. Загалом по всій Австралії зафіксовано понад 200 осередків загоряння.

Через те, що люди активно використовують кондиціонери, можуть виникати перебої із електрикою. Про це вже попередив оператор енергетичних мереж Австралії.

Пережити спеку допомагають місцеві підприємці. Наприклад, паб Red Lion в передмісті Аделаїди пообіцяв видавати відвідувачам безкоштовне пиво, якщо температура повітря перевищить 45°.

Нагадаємо, в Україні продовжує лютувати циклон, який накрив більшість регіонів. Найскладніші погодні умови були в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях. Тут довелося обмежувати рух великовагового транспорту.