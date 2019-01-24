Протести у Венесуелі: загинуло 16 осіб, понад 200 активістів затримано (ФОТО, ВІДЕО)

Протести у Венесуелі: загинуло 16 осіб, понад 200 активістів затримано. Фото: Час Пик

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Протести у Венесуелі проти переобраного президента країни Ніколаса Мадуро тривають. Повідомляється про збільшення кількості жертв до 16 осіб.

Учасники акцій протесту загинули у кількох штатах країни та в столиці Каракасі. Місцева організація оприлюднила дані про 13 загиблих, однак за даними місцевих ЗМІ, їх кількість вже зросла до 16, повідомляє УНІАН, посилаючись на El Pitazo.

Наразі у Каракасі продовжуються вуличні бої, чутно потужні вибухи. За даними ЗМІ, силовики використовують гранати та бомби зі слізогінним газом. Протягом останніх трьох днів було заарештовано понад 200 учасників масових протестів. Сьогодні арешти та затримання продовжуються.

Президент України Петро Порошенко коротко прокоментував події у Венесуелі.

«Зараз народ Венесуели каже „ні“ популізму, „ні“ безвідповідальним політикам», — йдеться в повідомленні у його Twitter.

Зараз в нас величезна небезпека популізму. Ті, хто хоче зрозуміти, що значить декларувати фіксовану ціну нижче ринку на певний продукт для людей — це те, що Чавес і Мадуро робили в Каракасі, Венесуела. І зараз народ Венесуели каже «ні» популізму, «ні» безвідповідальним політикам. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 января 2019 г.

Нагадаємо, 10 січня 2019 року у Венесуелі пройшла інавгурація президента Ніколаса Мадуро. Після цього у країні почалися масові заворушення. Лідер опозиції Хуан Гуайдо проголосив себе президентом країни, після цього парламент визнав Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни. Легітимність Гуайдо одразу ж признали в США.