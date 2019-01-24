Антикорупційний суд: Порошенко назвав дедлайн його створення

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) буде створено у лютому, фото — ЗіК.

https://racurs.ua/ua/n117205-antykorupciynyy-sud-poroshenko-nazvav-dedlayn-yogo-stvorennya.html

Racurs.ua

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) буде створено у лютому.

Про часові рамки формування однієї з ключових інституцій у боротьбі з корупцією заявив 24 січня президент України Петро Порошенко на засіданні Національної інвестиційної ради, яка відбувається у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Як йдеться з трансляції у Фейсбук президента, Порошенко пообіцяв інвесторам не зупиняти реформи в Україні.

«Триває боротьба проти корупції. У лютому завершитися створення Антикорупційного суду», — так глава держави окреслив часові рамки створення ВАКС.

Порошенко розповів про систему органів, які боротимуться із корупцією в Україні. До неї, окрім Антикорупційного суду, входитиме Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Нагадаємо, що цими днями триває конкурс до Антикорупційного суду. У вівторок, 22 січня, відбулося спеціальне спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з Громадською радою міжнародних експертів. Комісія та експерти відсіяли п’ятьох кадидатів.

На початку року рада міжнародних експертів поставила під сумнів доброчесність та професійність 12 кандидатів до ВАКС та його Апеляційної палати.

Закон про Вищий антикорупційний суд набув чинності 14 червня 2018 року. Під юрисдикцію ВАКС потраплять справи, предмет злочину або розмір заподіяних збитків у яких щонайменше у 500 разів перевищує прожитковий мінімум.