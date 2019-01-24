Антикоррупционный суд: Порошенко назвал дедлайн его создания

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) будет создан в феврале, фото — ЗиК.

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Racurs.ua

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) будет создан в феврале.

О временных рамках формирования одного из ключевых институтов в борьбе с коррупцией заявил 24 января президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального инвестиционного совета, который проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщается в трансляции в Фейсбук президента, Порошенко пообещал инвесторам не останавливать реформы в Украине.

«Идет борьба против коррупции. В феврале завершиться создание Антикоррупционного суда», — так глава государства обозначил временные рамки создания ВАКС.

Порошенко рассказал о системе органов, которые будут бороться с коррупцией в Украине. В нее, кроме Антикоррупционного суда, входить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Напомним, что в эти дни проходит конкурс в Антикоррупционный суд. Во вторник, 22 января, состоялось специальное совместное заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины с Общественным советом международных экспертов. Комиссия и эксперты отсеяли пятерых кадидатов.

В начале года совет международных экспертов поставил под сомнение добропорядочность и профессионализм 12 кандидатов в ВАКС и его Апелляционную палату.

Закон о Высшем антикоррупционном суде вступил в силу 14 июня 2018 года. Под юрисдикцию ВАКС попадут дела, по которым предмет преступления или размер причиненных убытков по меньшей мере в 500 раз превышает прожиточный минимум.