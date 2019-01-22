Конкурс в Антикоррупционный суд: исключены еще пять кандидатов

Пятеро кандидатов вне конкурса у ВАС

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Racurs.ua

Вне конкурса в Антикоррупционный суд оказались еще пять кандидатов.

Во вторник, 22 января, состоялось специальное совместное заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины с Общественным советом международных экспертов. Об этом сообщила пресс-служба ВККСУ.

Комиссия судей и международные эксперты решили, что участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд прекратили Василий Гончарук, Андрей Малеев и Василий Постульга. Два кандидата — Игорь Кос и Валерий Станиславский прекратили участие в конкурсе в Апелляционную палату ВАС.

Отмечается, что участие в конкурсе продолжат Маркиян Галабала и Ольга Саландяк. К этапу квалификационного оценивания «Исследование досье и проведение собеседования» в конкурсе в Апелляционную палату ВАС допущены Сергей Боднар и Валерия Черная.

Напомним, 9 января Общественный совет международных экспертов поставил под сомнение добропорядочность и профессионализм 12 кандидатов в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату.