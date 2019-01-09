Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Эксперты забраковали еще 12 кандидатов в Антикоррупционный суд

Совет международных экспертов усомнился в еще 12 кандидатах в Антикоррупционный суд

9 янв 2019, 18:38
999

Общественный совет международных экспертов на заседании 9 января поставил под сомнение добропорядочность и профессионализм 12 кандидатов в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату.

Также эксперты проголосовали за проведение специального совместного заседания Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Негативные выводы от Общественного совета международных экспертов получили следующие кандидаты:

  • Инна Белоус — судья Тернопольского окружного административного суда;
  • Иван Соловьев — судья Петриковского районного суда Днепропетровской области;
  • Дмитрий Ягунов — адвокат;
  • Петр Феськов — судья Млиновского райсуда Ровенской области;
  • Татьяна Черныш — судья Уманского горрайонного суда Черкасской области в отставке;
  • Олег Кимстачев — экс-судья Уманского горрайонного суда;
  • Николай Дидык — судья Голосеевского райсуда Киева;
  • Виктор Онуфриев — судья Кропивницкого апелляционного суда
  • Вячеслав Дмитриев — судья Донецкого окружного административного суда;
  • Петр Бурда — судья Петропавловского райсуда Днепропетровской области
  • Алексей Омельян — судья Хозяйственного суда Житомирской области;
  • Руслан Хитрик — экс-судья Рожищенского райсуда Волынской области.

Напомним, 4 января состоялось первое заседание совета международников. Эксперты тогда инициировали ветирование восьми кандидатов — Оксаны Голуб, Анатолия Квятковского, Анатолия Загородного, Игоря Штульмана, Юрия Кулинича, Дмитрия Тишко, Тараса Зайца и Евгения Мартынова.

Вероятно, что до 11 января ОСМЭ проведет еще несколько заседаний, на которых продолжат инициировать кандидатов для ветирования.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше