Совет международных экспертов усомнился в еще 12 кандидатах в Антикоррупционный суд

Совет международных экспертов усомнился в еще 12 кандидатах в Антикоррупционный судhttps://racurs.ua/n116630-sovet-mejdunarodnyh-ekspertov-usomnilsya-v-esche-12-kandidatah-v-antikorrupcionnyy-sud.htmlRacurs.ua
Общественный совет международных экспертов на заседании 9 января поставил под сомнение добропорядочность и профессионализм 12 кандидатов в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату.
Также эксперты проголосовали за проведение специального совместного заседания Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Негативные выводы от Общественного совета международных экспертов получили следующие кандидаты:
- Инна Белоус — судья Тернопольского окружного административного суда;
- Иван Соловьев — судья Петриковского районного суда Днепропетровской области;
- Дмитрий Ягунов — адвокат;
- Петр Феськов — судья Млиновского райсуда Ровенской области;
- Татьяна Черныш — судья Уманского горрайонного суда Черкасской области в отставке;
- Олег Кимстачев — экс-судья Уманского горрайонного суда;
- Николай Дидык — судья Голосеевского райсуда Киева;
- Виктор Онуфриев — судья Кропивницкого апелляционного суда
- Вячеслав Дмитриев — судья Донецкого окружного административного суда;
- Петр Бурда — судья Петропавловского райсуда Днепропетровской области
- Алексей Омельян — судья Хозяйственного суда Житомирской области;
- Руслан Хитрик — экс-судья Рожищенского райсуда Волынской области.
Напомним, 4 января состоялось первое заседание совета международников. Эксперты тогда инициировали ветирование восьми кандидатов — Оксаны Голуб, Анатолия Квятковского, Анатолия Загородного, Игоря Штульмана, Юрия Кулинича, Дмитрия Тишко, Тараса Зайца и Евгения Мартынова.
Вероятно, что до 11 января ОСМЭ проведет еще несколько заседаний, на которых продолжат инициировать кандидатов для ветирования.