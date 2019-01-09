Совет международных экспертов усомнился в еще 12 кандидатах в Антикоррупционный суд

Эксперты забраковали еще 12 кандидатов в Антикоррупционный суд

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Общественный совет международных экспертов на заседании 9 января поставил под сомнение добропорядочность и профессионализм 12 кандидатов в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату.

Также эксперты проголосовали за проведение специального совместного заседания Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Негативные выводы от Общественного совета международных экспертов получили следующие кандидаты:

Инна Белоус — судья Тернопольского окружного административного суда;

Иван Соловьев — судья Петриковского районного суда Днепропетровской области;

Дмитрий Ягунов — адвокат;

Петр Феськов — судья Млиновского райсуда Ровенской области;

Татьяна Черныш — судья Уманского горрайонного суда Черкасской области в отставке;

Олег Кимстачев — экс-судья Уманского горрайонного суда;

Николай Дидык — судья Голосеевского райсуда Киева;

Виктор Онуфриев — судья Кропивницкого апелляционного суда

Вячеслав Дмитриев — судья Донецкого окружного административного суда;

Петр Бурда — судья Петропавловского райсуда Днепропетровской области

Алексей Омельян — судья Хозяйственного суда Житомирской области;

Руслан Хитрик — экс-судья Рожищенского райсуда Волынской области.

Напомним, 4 января состоялось первое заседание совета международников. Эксперты тогда инициировали ветирование восьми кандидатов — Оксаны Голуб, Анатолия Квятковского, Анатолия Загородного, Игоря Штульмана, Юрия Кулинича, Дмитрия Тишко, Тараса Зайца и Евгения Мартынова.

Вероятно, что до 11 января ОСМЭ проведет еще несколько заседаний, на которых продолжат инициировать кандидатов для ветирования.