Как будут выглядеть роботы будущего: прогноз инженеров Австралии. Фото: Ліга Інженерів України

https://racurs.ua/n116628-kak-budut-vyglyadet-roboty-buduschego-prognoz-injenerov-avstralii-foto.html

Racurs.ua

Как будут выглядеть роботы будущего показали инженеры из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).

Ученые считают, что роботы будущего будут напоминать своими формами и внешним видом животных, а не людей, сообщает Naked Science.

По мнению ученых, нынешние роботы существуют в сложных условиях и не имеют должной специализации. Хотя уже сегодня, используя передовые технологии, можно создавать роботов для выполнения конкретных задач.

Доктор Дэвид Ховард (David Howard) считает, что конечным результатом работы по конструированию роботов должно стать появление небольших и простых роботов для выполнения работ в конкретной местности и в конкретных условиях.

К примеру, робот для работы в лесах Амазонки должен будет уметь ползать по деревьям и по бревнам, а также получать энергию из растений джунглей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США разработали робособак-почтальонов. Предполагается, что они будут передвигаться на беспилотном электрокаре и развозить посылки.