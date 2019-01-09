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Робособак-почтальонов разработали в США. Фото: Ladytech
Робособак-почтальонов разработали в США (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n116617-robosobak-pochtalonov-razrabotali-v-ssha-foto.htmlRacurs.ua
Робособак-почтальонов представил стартап Continental на выставке потребительской электроники в США.
Американский стартап разработал концепцию робособак, которые будут доставлять посылки, сообщает TechCrunch.
Предполагается, что робособак будет развозить беспилотный электромобиль Continental Urban Mobility Experience (CUbE). Автомобиль будет останавливаться в районе доставки посылок, робособаки будут выгружаться и разносить бандероли. После доставки коробок по адресам роботы загружаются в электроавтомобиль.
В Continental отмечают, что благодаря их стартапу получится снизить тарифы в сфере доставки посылок.
Как ранее сообщал «Ракурс», в США во время доставки посылки на улице загорелся робот-курьер KiwiBot.
Er brachte die Journalisten am Ende der Continental-Pressekonferenz zum Lachen: der Robo Delivery Dog. Ist auch zu putzig. @ContiSafety@CES@ContiPress#CES2019pic.twitter.com/ako86k3y8I
— Stefanie Eckardt (@seckardt2) January 7, 2019