Робособак-почтальонов разработали в США (ФОТО, ВИДЕО)

Робособак-почтальонов разработали в США. Фото: Ladytech

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Racurs.ua

Робособак-почтальонов представил стартап Continental на выставке потребительской электроники в США.

Американский стартап разработал концепцию робособак, которые будут доставлять посылки, сообщает TechCrunch.

Предполагается, что робособак будет развозить беспилотный электромобиль Continental Urban Mobility Experience (CUbE). Автомобиль будет останавливаться в районе доставки посылок, робособаки будут выгружаться и разносить бандероли. После доставки коробок по адресам роботы загружаются в электроавтомобиль.

В Continental отмечают, что благодаря их стартапу получится снизить тарифы в сфере доставки посылок.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США во время доставки посылки на улице загорелся робот-курьер KiwiBot.