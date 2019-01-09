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Ракурс
Робособак-листонош розробили в США. Фото: Ladytech

Робособак-листонош створили у США (ФОТО, ВІДЕО)

9 січ 2019, 17:00
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Робособак-листонош представив стартап Continental на виставці споживчої електроніки в США.

Американський стартап розробив концепцію робособак, які будуть доставляти посилки, повідомляє TechCrunch.

Передбачається, що робособак буде розвозити безпілотний електромобіль Continental Urban Mobility Experience (CUbE). Автомобіль буде зупинятися в районі доставки посилок, робособаки вивантажуватимуться і розноситимуть бандеролі. Після доставки коробок за адресами роботи завантажуються в електроавтомобіль.

В Continental зазначають, що завдяки їх стартапу можна знизити тарифи у сфері доставки посилок.

Робособак-кур'єрів розробили в США. Фото: techcrunch.com

Як раніше повідомляв «Ракурс», у США під час доставки посилки на вулиці згорів робот-кур'єр KiwiBot.


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