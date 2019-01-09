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Робособак-листонош розробили в США. Фото: Ladytech
Робособак-листонош створили у США (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116617-robosobak-lystonosh-rozrobyly-v-ssha-foto.htmlRacurs.ua
Робособак-листонош представив стартап Continental на виставці споживчої електроніки в США.
Американський стартап розробив концепцію робособак, які будуть доставляти посилки, повідомляє TechCrunch.
Передбачається, що робособак буде розвозити безпілотний електромобіль Continental Urban Mobility Experience (CUbE). Автомобіль буде зупинятися в районі доставки посилок, робособаки вивантажуватимуться і розноситимуть бандеролі. Після доставки коробок за адресами роботи завантажуються в електроавтомобіль.
В Continental зазначають, що завдяки їх стартапу можна знизити тарифи у сфері доставки посилок.
Як раніше повідомляв «Ракурс», у США під час доставки посилки на вулиці згорів робот-кур'єр KiwiBot.
Er brachte die Journalisten am Ende der Continental-Pressekonferenz zum Lachen: der Robo Delivery Dog. Ist auch zu putzig. @ContiSafety@CES@ContiPress#CES2019pic.twitter.com/ako86k3y8I
— Stefanie Eckardt (@seckardt2) January 7, 2019