Робособак-листонош створили у США (ФОТО, ВІДЕО)

Робособак-листонош розробили в США. Фото: Ladytech

https://racurs.ua/ua/n116617-robosobak-lystonosh-rozrobyly-v-ssha-foto.html

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Робособак-листонош представив стартап Continental на виставці споживчої електроніки в США.

Американський стартап розробив концепцію робособак, які будуть доставляти посилки, повідомляє TechCrunch.

Передбачається, що робособак буде розвозити безпілотний електромобіль Continental Urban Mobility Experience (CUbE). Автомобіль буде зупинятися в районі доставки посилок, робособаки вивантажуватимуться і розноситимуть бандеролі. Після доставки коробок за адресами роботи завантажуються в електроавтомобіль.

В Continental зазначають, що завдяки їх стартапу можна знизити тарифи у сфері доставки посилок.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у США під час доставки посилки на вулиці згорів робот-кур'єр KiwiBot.