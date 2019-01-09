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Ракурс
Шторм в Європі

Головні новини за 9 січня: крижаний шторм у Європі та невтішний прогноз Світового банку щодо зростання української економіки

9 січ 2019, 16:53
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У Європі вирує крижаний шторм. Складні погодні умови вже забрали життя 13 осіб, деякі люди гинули в Альпах у Швейцарії, Австрії та на півдні Німеччини. У Норвегії досі розшукують тіла лижників, які загинули 2 січня внаслідок сходження лавини.

Сотні туристів через негоду заблоковані в Альпах. Шторм також значно пошкодив лінії електропередач у Швеції.

Світовий банк погіршив прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році. Раніше банк вважав, що українська економіка за рік зросте на 3,5%, тепер цей прогноз скориговано до 2,9%.

Очікується, що в 2020 році ріст ВВП України складе 3,4%, у 2021-му — 3,8%.

Правоохоронці сьогодні завітали з обшуками в міську раду Білої Церкви. Детективи НАБУ здійснили обшук у межах розслідування придбання міською радою будівлі в 2018 році.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Європейському Союзі обговорюють запровадження нових санкцій проти російських портів та російських суден. Обмеження планується ввести через агресію РФ проти України в Азовському морі.

Джерело: Ракурс


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