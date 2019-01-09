Главные новости за 9 января: ледяной шторм в Европе и неутешительный прогноз Всемирного банка касательно роста украинской экономики

Шторм в Европе

https://racurs.ua/n116625-glavnye-novosti-za-9-yanvarya-ledyanoy-shtorm-v-evrope-i-neuteshitelnyy-prognoz-vsemirnogo-banka.html

Racurs.ua

В Европе бушует ледяной шторм. Сложные погодные условия уже унесли жизни 13 человек, некоторые люди гибли в Альпах в Швейцарии, Австрии и на юге Германии. В Норвегии до сих пор разыскивают тела лыжников, погибших 2 января в результате схода лавины.

Сотни туристов из-за непогоды заблокированы в Альпах. Шторм также повредил линии электропередач в Швеции.

Всемирный банк ухудшил прогноз касательно роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году. Ранее банк считал, что украинская экономика за год вырастет на 3,5%, теперь этот прогноз скорректирован до 2,9%.

Ожидается, что в 2020 году рост ВВП Украины составит 3,4%, в 2021-м — 3,8%.

Правоохранители сегодня пришли с обысками в городской совет Белой Церкви. Детективы НАБУ провели обыск в рамках расследования приобретения городским советом здания в 2018 году.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Европейском Союзе обсуждают введение новых санкций против российских портов и российских судов. Ограничения планируется ввести из-за агрессии РФ против Украины в Азовском море.