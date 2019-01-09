Глава МИД Украины Павел Климкин. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n116620-novye-sankcii-protiv-rossiyskih-portov-i-sudov-obsujdaut-v-evrosouze-klimkin.html

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Введение новых санкций против портов Российской Федерации и российских судов обсуждают в ЕС. Об этом 9 января во время открытия выставки копий старинных карт Украины заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщают УНН.

«Европейский Союз рассматривает возможные меры против России. При чем рассматриваются как меры на уровне всего ЕС, так и национальные мероприятия», — заявил дипломат.

Климкин добавил, что заявил представителям ЕС о том, что Украине «не нужны символические санкции». Глава МИД настаивает на том, что ограничения против РФ должны быть действенными.

По словам министра, в Евросоюзе обсуждают различные идеи касательно санкций. В частности, ограничения могут быть введены против российских портов и судов.

Напомним, 26 декабря на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены новые антироссийские санкции из-за агрессии РФ против Украины в Азовском море. Санкции ввели в отношении лиц, которые организовали незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса. Под ограничение также попадут военнослужащие, судьи и правоохранители, которые причастны к нападению на группу украинских ВМС в Азовском море.

Ограничения коснутся, в частности, российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, сотрудников силовых структур.