Глава МЗС України Павло Клімкін. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n116620-novi-sankciyi-proty-rosiyskyh-portiv-ta-suden-obgovoruut-v-ievrosouzi-klimkin.html

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Запровадження нових санкцій проти портів Російської Федерації та російських суден обговорюють в ЄС. Про це 9 січня під час відкриття виставки копій старовинних карт України заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляють УНН.

«Європейський Союз розглядає можливі заходи проти Росії. При чому розглядаються як заходи на рівні всього ЄС, так і національні заходи», — заявив дипломат.

Клімкін додав, що заявив представникам ЄС про те, що Україні «не потрібні символічні санкції». Глава МЗС наполягає на тому, що обмеження проти РФ мають бути дієвими.

За словами міністра, в Євросоюзі обговорюють різні ідеї щодо санкцій. Зокрема, обмеження можуть бути введені проти російських портів та суден.

Нагадаємо, 26 грудня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені нові антиросійські санкції через агресію РФ проти України в Азовському морі. Санкції ввели щодо осіб, які організували незаконні вибори на окупованих територіях Донбасу. Під обмеження також потраплять військовослужбовці, судді та правоохоронці, які причетні до нападу на групу українських ВМС в Азовському морі.

Обмеження торкнуться, зокрема, російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, співробітників силових структур.