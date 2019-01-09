Кабмін оскаржив поновлення Насірова на посаді очільника Фіскальної служби

Кабмін оскаржив поновлення Насірова на посаді очільника Фіскальної службиhttps://racurs.ua/ua/n116622-kabmin-oskarjyv-ponovlennya-nasirova-na-posadi-ochilnyka-fiskalnoyi-slujby.htmlRacurs.ua
Кабінет міністрів України звернувся до суду через поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС).
Як повідомила прес-служба Шостого апеляційного адміністративного суду, напередодні апеляційна скарга надійшла в суд, пишуть «Українські Новини».
Суддя і дата розгляду справи ще не визначені. Апеляції подані Кабміном і ДФС.
Як відомо, Насірова відсторонили від посади голови Фіскальної служби на початку березня 2017 року після того, як його затримало Національне антикорупційне бюро України. За даними слідства, у 2015−2016 роках він давав незаконні вказівки безпідставно надавати розстрочки податкового боргу низці компаній, пов’язаних із нардепом-утікачем Олександром Онищенком. Таким чином державі було завдано збитків у розмірі 2 млрд грн.
Торік дружина Насірова внесла за нього 100 млн грн застави, завдяки чому він вийшов із СІЗО. А 15 лютого екс-очільник ДФС звернувся до суду з проханням поновити його на посаді. 11 грудня суд поновив Насірова.