Кабмин обжаловал восстановление Насирова на посту главы Фискальной службы

Фото: kor.ill.in.ua/

https://racurs.ua/n116622-kabmin-objaloval-vosstanovlenie-nasirova-na-postu-glavy-fiskalnoy-slujby.html

Racurs.ua

Кабинет министров Украины обратился в суд из-за восстановления Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС).

Как сообщила пресс-служба Шестого апелляционного административного суда, накануне апелляционная жалоба поступила в суд, пишут «Українські Новини».

Судья и дата рассмотрения дела еще не определены. Апелляции подали Кабмин и ГФС.

Как известно, Насирова отстранили от должности председателя Фискальной службы в начале марта 2017 года после того, как его задержало Национальное антикоррупционное бюро Украины. По данным следствия, в 2015—2016 годах он давал незаконные указания безосновательно предоставлять рассрочки налогового долга ряду компаний, связанных с нардепом-беглецом Александром Онищенко. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере 2 млрд грн.

В прошлом году жена Насирова внесла за него залог в 100 млн грн, благодаря чему он вышел из СИЗО. А 15 февраля прошлого года экс-глава ГФС обратился в суд с просьбой восстановить его в должности. 11 декабря суд восстановил Насирова.