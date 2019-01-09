Детективи НАБУ проводять обшук у міськраді Білої Церкви

Детективи НАБУ сьогодні прийшли з обшуком до міської ради Білої Церкви, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n116618-detektyvy-nabu-provodyat-obshuk-u-miskradi-biloyi-cerkvy.html

Racurs.ua

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проводять обшук в міській раді Білої Церкви.

Обшук відбувається в межах розслідування придбання міською радою будівлі в 2018 році, яке, можливо, було здійснене за завищеною ціною. Про це повідомляється в Твіттері НАБУ.

Як розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук громадський активіст, експерт групи «Реанімаційний пакет реформ» Олександр Лємєнов, розбіжності в оцінці та вартості придбання цієї будівлі можуть складати 18 млн грн. Загалом за будівлю сплатили майже 1 млн дол. (понад 28 млн грн), зазначає активіст.

Також, за словами Лємєнова, є інформація, що власником будівлі може бути народний депутат від «Батьківщини» Вадим Івченко. Проте сам народний обранець цю інформацію спростовує, запевняючи в своїй готовності надати сприяння детективам НАБУ у цьому розслідуванні.

Нагадаємо, у 2017 році НАБУ проводило обшуки в мера Одеси Геннадія Труханова в межах розслідування можливого привласнення коштів під час реконструкції автодоріг.