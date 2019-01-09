Череп іхтіозавра-гіганта віком 200 млн років вчені надрукували на 3D-принтері (ФОТО, ВІДЕО)

Метровий череп іхтіозавра змогли відтворити вчені. Фото: Федеральное агентство новостей

https://racurs.ua/ua/n116614-3d-prynter-dopomig-vchenym-vidtvoryty-cherep-ihtiozavra-vikom-200-mln-rokiv-foto-video.html

Racurs.ua

Метровий череп іхтіозавра відтворили вчені, використовуючи залишки динозавра і сучасні 3D-технології.

Палеонтологи виконали значний обсяг робіт, оскільки їм вдалося відновити ті деталі черепа, які донині майже не збереглися, повідомляє Naked science.

Зауважимо, що дослідники відновили череп по кістках лівої сторони мозку динозавра, знайдених ще у 1955 році. Ці останки ніхто не вивчав і не працював над ними. І тільки у 2014 році вчені Дін Ломакс і Найджел Ларкін вирішили вивчити знайдені майже 60 років тому кістки динозавра.

Динозавр, ідентифікований спочатку як Ichthyosaurus communis, при детальному аналізі виявився більш рідкісним і древнім видом іхтіозавра. У підсумку вчені класифікували його як Protoichthyosaurus prostaxalis, який жив на Землі 200 млн років тому. На сьогоднішній день цей динозавр є найбільшим з відомих видів.

Використовуючи сучасні технології, вченим вдалося відновити відсутні кістки найдавнішого виду. Ломакс і Ларкін відформатували і надрукували на 3D-принтері в натуральну величину всі відсутні елементи черепа динозавра.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчені виявили новий вид птерозаврів юрського періоду в Великої Британії.