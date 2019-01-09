Череп ихтиозавра-гиганта возрастом 200 млн лет ученые напечатали на 3D-принтере (ФОТО, ВИДЕО)

Метровый череп ихтиозавра смогли воссоздать ученые. Фото: Федеральное агентство новостей

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Racurs.ua

Метровый череп ихтиозавра воссоздали ученые, используя остатки динозавра и современные 3D-технологии.

Палеонтологи проделали очень большую работу, поскольку им удалось восстановить те детали черепа, которые до сегодняшнего дня почти не сохранились, сообщает Naked science.

Отметим, что исследователи восстановили череп по костям левой стороны мозга динозавра, найденным еще в 1955 году. Многие годы эти останки никто не изучал. И только в 2014 году ученые Дин Ломакс и Найджел Ларкин решили изучить найденные почти 60 лет назад кости динозавра.

Динозавр, идентифицированный сначала как Ichthyosaurus communis, при детальнейшем анализе оказался более редким и древним видом ихтиозавра. В итоге ученые классифицировали его как Protoichthyosaurus prostaxalis, который жил на Земле 200 млн лет назад. На сегодняшний день этот динозавр является самым крупным из известных видов.

Используя современные технологии, ученым удалось восстановить недостающие кости древнейшего вида. Ломакс и Ларкин отформатировали и напечатали на 3D-принтере в натуральную величину все недостающие элементы черепа динозавра.

Как ранее сообщал «Ракурс», ученые обнаружили новый вид птерозавров юрского периода в Великобритании.